Saudi Arabia, Israel Get Nod For $15.7 Billion In Combined U.S. Arms Sales

The State Department last Friday evening said it okayed nearly $16 billion in combined arms sales to Saudia Arabia and Israel in separate deals that include Patriot missiles, Apache helicopters, Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) and more. The largest potential Foreign Military Sale (FMS), worth $16 billion, covers 730 Lockheed Martin [LMT]-built Patriot Advanced Capability (PAC)-3 Missile Segment Enhancement (MSE) anti-air missiles for Saudi Arabia. In addition to the PAC-3 MSEs, the pending Saudi FMS includes missile launcher conversion kits,…
Contract Updates
R&M Government Services (Las Cruces, New Mexico) – $23,894,784
R&M Government Services,* Las Cruces, New Mexico, has been awarded a maximum $23,894,784 firm-fixed-price, indefinite-quantity contract for battery compartments. This was a sole-source acquisition using justification 10 U.S. Code 3204 (a)(1), as stated in the Federal Acquisition Regulation 6.302-1. This…
L3Harris Technologies Inc. (Clifton, New Jersey) – $9,571,947
L3Harris Technologies Inc., Clifton, New Jersey, is being awarded $9,571,947 for a firm-fixed-price contract for the procurement of 74 radio frequency amplifiers in support of Navy F/A-18E/F/G aircraft. The contract does not include an option provision. All work will be…
Sikorsky Aircraft Corp. a Lockheed Martin Co. (Stratford, Connecticut) – $21,600,000
Sikorsky Aircraft Corp., a Lockheed Martin Co., Stratford, Connecticut, is awarded a not-to-exceed $21,600,000 cost reimbursable undefinitized order (N0001926F1016) against a previously issued basic ordering agreement (N0001923G0002). This order provides for instantaneous access to 105% Transient Engine Torque test and…
Amentum Mitie Pacific LLC (Chantilly, Virginia) – $85,236,794
Amentum Mitie Pacific LLC, Chantilly, Virginia, is awarded an $85,236,794 fixed-price-award-fee, indefinite-delivery/indefinite-quantity contract for base operating support services at Navy Support Facility, Diego Garcia. Work will be performed at Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, and is expected to be…